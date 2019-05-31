Son dakika Ecrin bebek haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddia: Ayakkabıyı oraya bırakan kişi... 31.05.2019 13:00

Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebek hakkında korkunç iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan görgü tanığı Muhammet Yahşi, hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Ecrin bebeğin üvey babası Deniz Kurnaz, 31 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında sinirlerine hakim olmadı! Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek otopsi raporu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili kim? Özkan Kurnaz mı yoksa Muhammet Yahşi'nin köpekleri mi? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!