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Son dakika: Darmık Dağı bombalanıyor!

31 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK tarafından Darmık Dağı'ndaki terör örgütü PKK/PYD mevzileri jetler ve obüslerle yoğun bombardıman altına alınıyor.
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