Son dakika: Çankırı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Son dakika haberi... İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
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