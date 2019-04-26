Son dakika: Bursa'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada patlama: Yaralılar var

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi.
Son dakika: Bursa'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada patlama: Yaralılar var26.04.2019 16:46
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