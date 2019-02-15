Haberler Web TV Son dakika... BUDO'dan sefer iptalleri!

Son dakika... BUDO'dan sefer iptalleri!

15.02.2019 09:26

Son dakika! Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları