Son dakika! Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...
Son dakika... BUDO'dan sefer iptalleri!15.02.2019 09:26
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