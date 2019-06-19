Haberler Web TV Son dakika: Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır | Video

Son dakika: Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır | Video

19.06.2019 22:45

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada CHP adayının İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin "Burada önemli olan her iki adaya da eşit mesafede durulması. İsmail Bey CHP adayı ile yüz yüze, benimle de telefonla görüşme gerçekleştirmiştir. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Benim danışmanımla görüştüysen CHP adayının da sadece danışmanıyla görüşmen gerekir." dedi.


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