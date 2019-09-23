Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'de tarihi sözler 23.09.2019 01:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuna hitap etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, "Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldu. Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargıların zemin kazandığını görüyoruz. Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır." dedi. Başkan Erdoğan, "Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz, hiçbir güç bizi Kudüs davasını aramaktan alıkoyamaz. Holocost'a nasıl bakıyorsak Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirenlerin katliamlarına aynı gözle bakıyoruz." diye konuştu.