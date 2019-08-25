Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan Trabzon'da açılış törenine katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan Trabzon'da açılış törenine katıldı

25.08.2019 19:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.


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