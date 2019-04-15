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Son dakika: Bakan Turhan rakamları açıkladı! Avrasya Tüneli'nde rekor tasarruf

15.04.2019 13:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Avrasya Tüneli’nde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, karbondioksit emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık” dedi.


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