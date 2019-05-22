Son dakika: Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Kavala hakkında Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı...
Son dakika: Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti22.05.2019 14:51
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