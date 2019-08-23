Son dakika: AK Parti'den MKYK sonrası Emine Bulut hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Türkiye'nin konuştuğu eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut hakkında da konuştu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekün değerlendirilmesi gereken bir konu. Toplum olarak bu hepimizi ilgilendiren bir meseledir. Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım" dedi.
Son dakika: AK Parti'den MKYK sonrası Emine Bulut hakkında flaş açıklama23.08.2019 16:49
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