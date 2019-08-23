Haberler Web TV Son dakika... AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23.08.2019 18:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.


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