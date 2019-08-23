Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika... AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar23.08.2019 18:51
- Son dakika... AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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