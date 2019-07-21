Haberler Web TV Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 7 yaralı

Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 7 yaralı

21.07.2019 10:02

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, İsmail Çoban idaresindeki İzmir-Konya seferini yapan 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Pazarağaç beldesinde şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

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