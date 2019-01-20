Haberler Web TV Son dakika... Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

20 Ocak 2019, Pazar

Afrin'de bir patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.


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