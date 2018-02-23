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Somalili askerlerden Harbiye marşı

22 Şubat 2018, Perşembe
Türkiye’nin eğittiği Somalili askerler, Harbiye marşını söylüyorlar...
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