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Somali'de Erdoğan sloganları

19 Ekim 2017, Perşembe
Mogadişu'da yaşanan terör eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçak gönderilen Somali'de halk Erdoğan'a teşekkür etti.
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