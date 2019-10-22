Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... 22.10.2019 20:49

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Putin, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 6.5 saat süren başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşları:

Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yanısıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu.



'ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık.Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu ve Türk Akım'da işbirliğimiz sürüyor. S-400'de teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.

'SAYIN PUTİN'LE ÇOK CİDDİ ÇABA HARCADIK'

Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pekçok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır.



İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı'nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak.



RUSYA İLE TARİHİ ANLAŞMA!

Bugün tarihi bir mutabakata imza attı. Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türkve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikararın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.



Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.



Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır.



'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz . Sayın Putin'e teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.