Haberler Web TV Skandal! Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Skandal! Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

15.08.2019 19:57

Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship / UFC) dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda’da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları