Skandal! Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship / UFC) dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda’da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.
Skandal! Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı15.08.2019 19:57
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