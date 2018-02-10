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Skandal! Continental reklamında Türkiye'yi haritadan sildiler

09 Şubat 2018, Cuma
Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.
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