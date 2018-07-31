Yol Durumu

Skandal! Ambulansı böyle engellediler

31 Temmuz 2018, Salı

Samsun'da düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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