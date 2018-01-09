Siyasetin gündemi 2019 ittifakı

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde aday çıkarmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması üzerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ittifak görüşmeleri yapmak üzere Külliye'ye davet ettiğini açıkladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin gündemini ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.