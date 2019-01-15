Sivas'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan biri, adliyeye götürülürken "Çek lan çek soyunayım" diye bağırdı.
Sivas'taki fuhuş baskınında yakalanan kadının sözleri şok etti15 Ocak 2019, Salı
- Sivas'taki fuhuş baskınında yakalanan kadının sözleri şok etti
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