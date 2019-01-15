Haberler Web TV Sivas'taki fuhuş baskınında yakalanan kadının sözleri şok etti

Sivas'taki fuhuş baskınında yakalanan kadının sözleri şok etti

15 Ocak 2019, Salı

Sivas'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan biri, adliyeye götürülürken "Çek lan çek soyunayım" diye bağırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları