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Sivas'ta trenler çarpıştı, yaralılar var

26 Kasım 2018, Pazartesi

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.


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