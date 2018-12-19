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Şişli'de gecekonduda çökme

19 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul Şişli'de yoğun yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısı çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. İbrahim Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


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