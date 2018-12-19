Şişli'de gecekonduda çökme 19 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul Şişli'de yoğun yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısı çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. İbrahim Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.