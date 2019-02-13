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Sıla Gençoğlu - Ahmet Kural davası ile ilgili "müşteki" olarak ifade verdi

13.02.2019 13:39

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini basınla paylaştığı gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.


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