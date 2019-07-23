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Siirt’te ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

23.07.2019 17:44

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı Çeme Kare tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.


Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon bölgesinde yapılan aramada tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış olup, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.
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