Hava sıcaklığını 38 derece gösterdiği, termometrelerin ise 45 dereceyi gördüğü Adana’da, Melek Girmez Çarşı esnafı sokağı baştan başa 250 metrelik branda ile kaplayarak sıcağa çare bulmaya çalıştı.
Sıcaktan korunmak için sokağı branda ile kapattılar10 Ağustos 2018, Cuma
- Sıcaktan korunmak için sokağı branda ile kapattılar
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