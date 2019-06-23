Haberler Web TV Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

23.06.2019 11:29

Sezen Aksu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitmiş ancak oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu ilerleyen saatlerde yeniden okula giderek kullanabilmişti. Usta sanatçı bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Mührü oy pusulasında biraz taşan Aksu sandık görevlilerine, "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları