Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Sezen Aksu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitmiş ancak oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu ilerleyen saatlerde yeniden okula giderek kullanabilmişti. Usta sanatçı bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Mührü oy pusulasında biraz taşan Aksu sandık görevlilerine, "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi.
Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri23.06.2019 11:29
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