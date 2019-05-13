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Sezai Temelli'den yine provokatif dil! "İmralı'nın yolu açılır"

13.05.2019 21:42

31 Mart'ta İstanbul seçimlerinde tespit edilen usulsüzlük ve kanunsuzluklar sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. İstanbul seçimleri 23 Haziran’da yenilenecek. HDP bu seçimlerde de CHP ile ittifak yapacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran için demokrasi referandumu, kirli işbirliği için de "demokrasi ittifakı" ifadelerini kullandı. Temelli konuşmasında ittifakın hedefini de açıkladı. "İmralı'nın yolu açılır" ifadelerini kullandı.


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