Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı İsrail'de görücüye çıkardı! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor! 20.03.2019 17:55

Şeyma Subaşı yine sevgilisi Guido Senia'nın yanına uçtu. Geçtiğimiz gün organizasyon etkinliği için İsrail'e giden Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı, bu kez yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı da yanında götürdü. Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, durmadan gezmesiyle dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aynı kıyafetleri giymesiyle herkesi şaşırtıyor. Şeyma Subaşı'nın aynı kıyafetleri giymesi 'Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor.' yorumlarını beraberinde getirdi.