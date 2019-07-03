Şeyma Subaşı kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! 03.07.2019 12:12

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'ya gitti. Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İtalyan organizatör Guido Senia ile baş başa bir doğum günü geçirdi. Çıkardığı Sadece Şeyma kitabında çok gezdiği için kızı Melisa'dan özür dileyen Şeyma Subaşı, doğum gününü kızıyla geçirmektense sevgilisiyle geçirmeyi seçti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ise Instagram'dan birlikte fotoğraflarını paylaşarak "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düştü.