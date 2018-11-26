Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı tek celsede boşanıyor! 26 Kasım 2018, Pazartesi

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Eylül ayında Fransa'da evlenmişlerdi. 5 yaşında Melisa adında kız çocukları olan çift, bugün saat 14.00'da gerçekleşecek olan duruşma için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın neşeli oldukları görüldü. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.