Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sevgilisi Kerem Bursin'den ayrıldıktan sonra evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve bebeği doğurmak istediği iddia edilmişti. Sarıkaya daha sonra bu iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Şimdi de bu iddialara için hukuki süreci başlattı.
Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı13.07.2019 17:13
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