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Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Yeşilçam yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı! (Video)

14.08.2019 18:58

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. Genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.


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