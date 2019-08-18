Haberler Web TV Sel mağduru vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: Nerdesiniz?

Sel mağduru vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: Nerdesiniz?

18.08.2019 12:10

İstanbul dün yoğun yağmur yağışıyla felaketi yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken birçok esnafın dükkanı zarar gördü. Fakat dün felaketin verdiği zararlardan çok İstanbul bu haldeyken tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuldu. İstanbul'da muhatpa bulamayan yağmur madurları isyan etti. İmamoğlu'na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükseldi. Bugün Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu yine vatandaşların eleştiri oklarının hedefindeydi. Bir esnaf, dün felaket sırasında belediyeden kimseye ulaşamadıklarını, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini ve yardımcı olmadığını söyledi. İmamoğlu'na hesap soran vatandaş, "Başkanım dün biz niye kimseue ulaşamadık?" dedi. İmamoğlu'nun vatandaşın sorusu karşısında zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları