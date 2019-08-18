Sel mağduru vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: Nerdesiniz? 18.08.2019 12:10

İstanbul dün yoğun yağmur yağışıyla felaketi yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken birçok esnafın dükkanı zarar gördü. Fakat dün felaketin verdiği zararlardan çok İstanbul bu haldeyken tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuldu. İstanbul'da muhatpa bulamayan yağmur madurları isyan etti. İmamoğlu'na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükseldi. Bugün Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu yine vatandaşların eleştiri oklarının hedefindeydi. Bir esnaf, dün felaket sırasında belediyeden kimseye ulaşamadıklarını, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini ve yardımcı olmadığını söyledi. İmamoğlu'na hesap soran vatandaş, "Başkanım dün biz niye kimseue ulaşamadık?" dedi. İmamoğlu'nun vatandaşın sorusu karşısında zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.