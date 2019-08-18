İstanbul dün yoğun yağmur yağışıyla felaketi yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken birçok esnafın dükkanı zarar gördü. Fakat dün felaketin verdiği zararlardan çok İstanbul bu haldeyken tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuldu. İstanbul'da muhatpa bulamayan yağmur madurları isyan etti. İmamoğlu'na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükseldi. Bugün Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu yine vatandaşların eleştiri oklarının hedefindeydi. Bir esnaf, dün felaket sırasında belediyeden kimseye ulaşamadıklarını, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini ve yardımcı olmadığını söyledi. İmamoğlu'na hesap soran vatandaş, "Başkanım dün biz niye kimseue ulaşamadık?" dedi. İmamoğlu'nun vatandaşın sorusu karşısında zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.
Sel mağduru vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: Nerdesiniz?18.08.2019 12:10
- Sel mağduru vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: Nerdesiniz?
- YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
- Eminönü'nde selin ardından son durum
- İstanbul’u sel götürürken tatil yapan İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş konuşmayın” dedi
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 18 Ağustos hava durumu ( İstanbul'da yağış var mı?)
- Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti! Düğün evi yas evi oldu...
- Son dakika: Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı
- Son dakika... Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var
- Son dakika: ABD’de banka soyguncuları polise ateş açtı
- Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda patlama! Çok sayıda ölü var
- Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
- Sivasspor'da kaleci Mamadou Samassa hastaneye kaldırıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.