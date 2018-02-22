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Şehit Ömer Halisdemir'in darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığına gelişi

21 Şubat 2018, Çarşamba
Darbe girişimi sırasında cuntacı Semih Terzi'yi vurarak şehit düşen kahraman Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki son anlarının görüntüleri davanın dosyasına girdi.
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