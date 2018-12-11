Şehit Emniyet Müdürü'nden geriye bu görüntüler kaldı 11 Aralık 2018, Salı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralanırken Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise şehit oldu. Şehit Emniyet Müdürü'nden geriye ise bu görüntüler kaldı.