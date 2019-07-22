Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı! 22.07.2019 01:23

D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, yolcuların arasına dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.