D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, yolcuların arasına dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı!22.07.2019 01:23
- Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı!
- Gümüşhane’de aile içi dehşet! Ağıtları hastaneyi inletti
- Aydın'da makilik alanda korkutan yangın
- Türkiye turizmdeki hedefini büyüttü!
- Türkiye'den 'bor' hamlesi! Dünyadaki pazarı 30 milyar dolar
- Avukat, hakimlere kemerle saldırdı! İşte o anlar
- İsrail'de heyecanlandıran keşif! Erken İslam Dönemi'ne ait
- Son dakika: Edirne'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
- İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı
- Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu
- Düzce'de yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada
- Son dakika: İstanbul Pendik'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.