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Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama

22.02.2019 14:27

Sakarya'da yurt dışından otomobil getirerek şase numarasını değiştiren ardından bu araçları satışa sunan gruba yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. 15 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


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