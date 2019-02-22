Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama

Sakarya'da yurt dışından otomobil getirerek şase numarasını değiştiren ardından bu araçları satışa sunan gruba yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. 15 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama22.02.2019 14:27
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