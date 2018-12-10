Sarıyer’de lüks otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Sarıyer’de lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Baltalimanı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Yılmaz 34 MER 91 plakalı lüks otomobili ile sahil yolunda seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motordan dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracından inen Yılmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine seyrettiği esnada, aracın motoru alev alev yanmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan araç ardından çekiciyle tamirhaneye götürüldü.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer’de lüks otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada10 Aralık 2018, Pazartesi
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