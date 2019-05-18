Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi kırsalında teröristler, Özel Harekat polislerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şehit ve yaralılar hastaneye sevk edildi.. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'da Özel Hareket polislerine saldırı! Acı haber geldi: 1 şehit, 2 yaralı!18.05.2019 10:06
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