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Şanlıurfa'da Özel Hareket polislerine saldırı! Acı haber geldi: 1 şehit, 2 yaralı!

18.05.2019 10:06

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi kırsalında teröristler, Özel Harekat polislerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şehit ve yaralılar hastaneye sevk edildi.. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.


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