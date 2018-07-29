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Sancaktepe'de okulun istinat duvarı çöktü

28 Temmuz 2018, Cumartesi

İstanbul Sancaktepe'de okulun istinat duvarı çöktü. .

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