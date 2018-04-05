Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 04 Nisan 2018, Çarşamba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'a giden sanatçılar vardı. Kılıçdaroğlu, suçladığı sanatçılara 'bir grup güruh' ve 'rezil adamlar' diyerek hakaretler savurdu. Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi...