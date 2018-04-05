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Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

04 Nisan 2018, Çarşamba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'a giden sanatçılar vardı. Kılıçdaroğlu, suçladığı sanatçılara 'bir grup güruh' ve 'rezil adamlar' diyerek hakaretler savurdu. Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi...

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AĞASI AĞASI

Çanakkale nin Chpkk lı belediye başkanı Afrin Şehitleri için dağıtılan pilavı bile engelleyip Hdp meclise girdiğinde pilav dağıtırken kılıçdar neredeydi.Chpkk lı milletvekilleri Ypg yi desteklerken sesi hiç çıkmıyordu

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 04.04.2018 16:38
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