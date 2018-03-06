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Salih Müslüm'e rahat yok

05 Mart 2018, Pazartesi

Yarın saat 14.30'da Alman mevkidaşı Gabriel ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, teröristbaşı Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Salih Müslüm'e rahat yok. Peşini bırakmayacağız" dedi.

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