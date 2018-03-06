Yarın saat 14.30'da Alman mevkidaşı Gabriel ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, teröristbaşı Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Salih Müslüm'e rahat yok. Peşini bırakmayacağız" dedi.
Salih Müslüm'e rahat yok05 Mart 2018, Pazartesi
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