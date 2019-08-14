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Salah'tan Türkiye paylaşımı

14.08.2019 13:24

Yarın İstanbul'da oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesi Türkiye'ye gelen Liverpool'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.


Liverpool ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Salah, İstanbul'a gelmelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Türkiye" ifadesini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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