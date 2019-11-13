Sakat olan Falcao'dan flaş paylaşım! Dönüyor mu? 13.11.2019 10:13

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, bireysel idmanlara başladığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcünün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Falcao'nun salonda çalıştığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımını değerlendiren Dindar, yıldız futbolcunun dönüşüyle ilgili de yorumda bulundu.