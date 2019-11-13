Sakat olan Falcao'dan flaş paylaşım! Dönüyor mu?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, bireysel idmanlara başladığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcünün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Falcao'nun salonda çalıştığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımını değerlendiren Dindar, yıldız futbolcunun dönüşüyle ilgili de yorumda bulundu.
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da tepki gösterdiği yıldız oyuncu Falcao ortaya çıktı. Kolombiyalı golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bireysel idmanlara başladığını ve sıkı çalıştığını takipçileriyle paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.