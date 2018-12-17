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Sakarya'da baba-oğul silahla vuruldu

17 Aralık 2018, Pazartesi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havaya rastgele ateş eden şahsı engellemek isteyen baba ile oğul silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken, oğlunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.


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