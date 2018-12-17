Sakarya'da baba-oğul silahla vuruldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havaya rastgele ateş eden şahsı engellemek isteyen baba ile oğul silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken, oğlunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Sakarya'da baba-oğul silahla vuruldu17 Aralık 2018, Pazartesi
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