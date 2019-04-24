Sahte seçmen skandalında son perde! 'Kısıtlı seçmen' ne anlama geliyor? 24.04.2019 23:41

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi. Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da AK Parti'nin usulsüz seçmen kaydı yapıldığına dair itirazını kabul etti. YSK, 41 bin 132 kişinin araştırılmasına karar verdi.

Peki YSK'nın araştırma kararı verdiği seçmenlerin dağılımı nasıl? A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan SABAH Gazetesi editörü Kenan Kıran detayları belgeleriyle anlattı.