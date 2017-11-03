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Moskova: PYD'nin daveti yeniden değerlendirilecek. Soçi'deki görüşmeler için listeyi yeniden hazırlayacağız.
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