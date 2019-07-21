Kıbrıs'ta ırkçı Rum gruplar, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal edip geçerek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.
Rumlardan KKTC tarafına molotof'lu saldırı21.07.2019 04:47
- Rumlardan KKTC tarafına molotof'lu saldırı
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