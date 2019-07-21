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Rumlardan KKTC tarafına molotof'lu saldırı

21.07.2019 04:47

Kıbrıs'ta ırkçı Rum gruplar, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal edip geçerek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.


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